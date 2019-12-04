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Назван срок снижения пенсионного возраста 

Рамблер 30 минут назад
Названо условие снижения пенсионного возраста в России
Фото: РИА Новости
Пенсионный возраст в России будет снижен, когда в стране появится сильное левое движение. Об этом «Свободной прессе» заявил политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин.
По его словам, система распределения социальных благ в России крайне несправедлива — экономические «трудности» ложатся главным образом на население. Журналист убежден, что власть этим удовлетворена, а экономические трудности будут усиливаться.
«В стране создана система тотальной безответственности людей, уполномоченных принимать важные экономические решения», — считает он.
На вопрос о том, возможно ли снижение пенсионного возраста в России в будущем, Галкин ответил, что возможно, но не ранее чем в стране появится сильное левое движение. Либералы и консерваторы будут вынуждены всерьез с ним считаться и проводить активную социальную политику — повышать размер пенсий и пособий, снижать пенсионный возраст и тому подобное.
В понедельник другой журналист, Юрий Пронько, заявил, что пенсионный возраст будет повышен в России снова на «пару-тройку» лет после ближайших парламентских и президентских выборов.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Юрий Пронько , Дмитрий Галкин
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