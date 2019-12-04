Названо условие снижения пенсионного возраста в России

Назван срок снижения пенсионного возраста

Пенсионный возраст в России будет снижен, когда в стране появится сильное левое движение. Об этом «Свободной прессе» заявил политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин

По его словам, система распределения социальных благ в России крайне несправедлива — экономические «трудности» ложатся главным образом на население. Журналист убежден, что власть этим удовлетворена, а экономические трудности будут усиливаться.

«В стране создана система тотальной безответственности людей, уполномоченных принимать важные экономические решения», — считает он.

На вопрос о том, возможно ли снижение пенсионного возраста в России в будущем, Галкин ответил, что возможно, но не ранее чем в стране появится сильное левое движение. Либералы и консерваторы будут вынуждены всерьез с ним считаться и проводить активную социальную политику — повышать размер пенсий и пособий, снижать пенсионный возраст и тому подобное.