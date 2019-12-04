Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россия договорилась о новом мегапроекте
Россия договорилась о новом мегапроекте
Экономика
«Северный поток-2» или Украина: кого выберет Европа
«Северный поток-2» или Украина: кого выберет Европа
Экономика
Российские банки приняли решение по евро
Российские банки приняли решение по евро
Личный счет
«Почта России» нашла новый заработок на россиянах
«Почта России» нашла новый заработок на россиянах
Компании
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.12
$
64.34
71.11
71.20
Прогноз
09.12 – 16.12
$
64.00
70.80
Индексы и котировки Brent
61.09
+0.13 Золото
1480.70
+0.05 РТС
1414.06
–0.21
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.1079
+0.0002
19.11
1.1077
01.12
20.11
08.11

Названо условие, при котором в России могут снизить пенсионный возраст 

Ura.Ru 30 минут назад
Названо условие снижения пенсионного возраста в России
Фото: РИА Новости
Власть в России не пойдет на снижение пенсионного возраста, пока в стране не появится сильное левое движение. Такое мнение высказал политический обозреватель, заместитель главного редактора журнала Foreign Affairs Chronicles Дмитрий Галкин.
«Пока в России не появится сильного левого движения, с которым будут вынуждены всерьез считаться консерваторы и либералы, российская власть ничего подобного делать не станет», — рассказал эксперт в интервью изданию «Свободная пресса».
Обозреватель обратил внимание на опыт Польши, где пенсионный возраст повысили в 2012 году, но отменили такое решение через пять лет. По его словам, правящая партия «Право и справедливость» является консервативной по политическим взглядам, но проводит активную социальную политику, чтобы привлечь избирателей на свою сторону.
« [Польская власть] вынуждена устанавливать высокие детские пособия, снижать пенсионный возраст, повышать размер пенсий», — отмечает Галкин.
Ранее журналист Юрий Пронько заявил, что в России через несколько лет вновь повысят пенсионный возраст. По его оценкам, это произойдет после парламентских и президентских выборов 2021 и 2024 годов.
Видео дня. Есть ли смысл ехать на заработки в «богатые» регионы
Ura.Ru: последние новости
Пакистан вернет России шесть миллиардов, которые занимал еще у СССР Пакистан вернет России шесть миллиардов, которые занимал еще у СССР Выяснилось, на что регионы потратили правительственные миллиарды Выяснилось, на что регионы потратили правительственные миллиарды Вслед за Дерипаской гражданство Кипра могут забрать у пермского олигарха Вслед за Дерипаской гражданство Кипра могут забрать у пермского олигарха
Комментарии 
Теги:
Экономика , Юрий Пронько , Дмитрий Галкин , Партия "Право и справедливость" , интернет-издание "Свободная пресса"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия договорилась о новом мегапроекте
Россия договорилась о новом мегапроекте
«Северный поток-2» или Украина: кого выберет Европа
«Северный поток-2» или Украина: кого выберет Европа 3
Российские банки приняли решение по евро
Российские банки приняли решение по евро 2
«Почта России» нашла новый заработок на россиянах
«Почта России» нашла новый заработок на россиянах 30
Германия разнесла Украину из-за «Северного потока-2»
Германия разнесла Украину из-за «Северного потока-2» 209
Видео
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
В США раскрыли способ борьбы с «Северным потоком–2»
03:28
В США раскрыли способ борьбы с «Северным потоком–2»
Экономика Рынки
Таджиков оставили без денег из России
00:27
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет Компании
Россия пустила газ в Китай
00:53
Россия пустила газ в Китай
Экономика
Ипотека в России рекордно подешевела
00:36
Ипотека в России рекордно подешевела
Личный счет
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
02:39
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
Экономика Статьи
Украина поставила России условие прямых поставок газа
00:38
Украина поставила России условие прямых поставок газа
Рынки
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
00:15
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
Недвижимость Личный счет
«Северному потоку — 2» пригрозили «трюком»
03:28
«Северному потоку — 2» пригрозили «трюком»
Компании Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение