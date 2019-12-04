Названо условие снижения пенсионного возраста в России

Власть в России не пойдет на снижение пенсионного возраста, пока в стране не появится сильное левое движение. Такое мнение высказал политический обозреватель, заместитель главного редактора журнала Foreign Affairs Chronicles Дмитрий Галкин.
«Пока в России не появится сильного левого движения, с которым будут вынуждены всерьез считаться консерваторы и либералы, российская власть ничего подобного делать не станет», — рассказал эксперт в интервью изданию «Свободная пресса».
Обозреватель обратил внимание на опыт Польши, где пенсионный возраст повысили в 2012 году, но отменили такое решение через пять лет. По его словам, правящая партия «Право и справедливость» является консервативной по политическим взглядам, но проводит активную социальную политику, чтобы привлечь избирателей на свою сторону.
« [Польская власть] вынуждена устанавливать высокие детские пособия, снижать пенсионный возраст, повышать размер пенсий», — отмечает Галкин.
Ранее журналист Юрий Пронько заявил, что в России через несколько лет вновь повысят пенсионный возраст. По его оценкам, это произойдет после парламентских и президентских выборов 2021 и 2024 годов.