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Россельхознадзор ограничит поставки мяса из Аргентины 

Rambler News Service + ещё 1 21 минуту назад
Россия ограничит поставки мяса из Аргентины
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор ограничит поставки продукции ряда предприятий Аргентины и Парагвая в связи с обнаружением стимулятора роста мышечной массы рактопамина в говядине и говяжьих субпродуктах, служба не исключает введения ограничений поставок со всех предприятий этих стран, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с обнаружением стимулятора роста мышечной массы рактопамина в говядине и говяжьих субпродуктах, Россельхознадзор с 18 декабря 2019 года вводит ограничения на поставки в Россию продукции пяти предприятий Аргентины и двух предприятий Парагвая… Служба также не исключает, что может быть принято решение о введении ограничений на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса КРС со всех предприятий указанных стран», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что использование при производстве пищевой продукции рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных, а также ввоз в Россию продукции, полученной с применением этих веществ, запрещен российским законодательством.
Россельхознадзор намерен провести переговоры с компетентными ведомствами Аргентины и Парагвая 6 декабря, добавили в ведомстве.
По данным ведомства, Аргентина в 2018 году поставила в Россию 39,1 тыс. тонн говядины, в 2019 году — 16,5 тыс. тонн. Парагвай экспортировал в Россию в 2018 году 112,7 тыс. тонн говядины, в 2019 году — 74,9 тыс. тонн.
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Теги:
Экономика , Россельхознадзор
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