Китай создаст суперсвинью ради спасения экономики

В Китае пытаются вывести генетически модифицированный вид свиньи, устойчивый к холодным зимам и имеющий иммунитет к африканской чуме свиней (АЧС). Об этом пишет Bloomberg.

В условиях торговой войны, быстрого роста населения и сокращения ресурсов, а также эпидемии АЧС перед Китаем, США и другими главными потребителями и экспортерами мяса стоит задача обеспечить продовольственную безопасность и будущие поставки на рынок. Правительства таких стран обратились к генной инженерии, чтобы создать суперсвинью.

«С помощью экспериментов исследователи выводят свиней, у которых больше мышечная масса и которые более устойчивы к холодным зимам (их жировая прослойка меньше, а теплообмен — лучше). Кроме того, свиней пытаются наделить способностью противостоять смертельным вирусам, в том числе АЧС», — поясняет агентство.

По его данным, успешный эксперимент провели ученые из европейского Рослинского института — им уже удалось создать свинью, которая потенциально устойчива к АЧС. В 1996 году именно в этом институте впервые было клонировано млекопитающее животное — овца Долли.

Из-за АЧС и массового забоя скота популяция животных в Китае с августа 2018 года сократилась как минимум вдвое, писал Reuters. Эпидемия привела к существенному росту цен на продукт — инфляция в Китае достигла 3,8 процента, что является максимальным значением с 2012 года. Как сообщалось ранее, это угрожает дальнейшему росту китайской экономики.