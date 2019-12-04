Российские огурцы и помидоры вытесняют импорт

Русские огурцы и помидоры вытесняют импорт

В этом году площадь зимних тепличных комплексов, по прогнозам, увеличится на 260 га и в целом превысит 2,6 тыс. га по стране. Благодаря современным теплицам с высокой урожайностью россияне получат свыше 1,2 млн тонн свежих отечественных овощей, что примерно на 20% больше, чем в прошлом году. На этом фоне прогнозируется сокращение импорта по итогам года на 7%.

Основным драйвером тепличного бизнеса и прироста валового сбора овощей в России являются современные зимние тепличные комплексы. Техническая оснащённость таких объектов позволяет восполнять острый дефицит овощной продукции, возникающий в межсезонье.

На начало этого года площадь зимних теплиц в России составила 2,4 тыс. га. За счёт новых проектов, а также ввода вторых очередей ранее заявленных тепличных комплексов, по итогам года эксперты ожидают значительное увеличение урожайности.

Михаил Глушков, директор Национального плодоовощного союза

В этом году планируется рост территорий, отведённых под теплицы, на 260 га, но это пока прогноз. Посмотрим, что будет по итогам года. Напомню, что в 2018-м у нас площади выросли на 300 га.

Одновременно со строительством происходит и демонтаж устаревших тепличных объектов. В прошлом году из эксплуатации были выведены теплицы, занимавшие площадь около 118 га. В этом году, по прогнозам Плодоовощного союза, будет снесено ещё 60 га старых теплиц.

Инна Гольфанд, партнер практики АПК компании «НЭО Центр»

Мы ожидаем, что в этом году будет введено порядка 400 га новых площадей. Но при этом, где-то порядка 50-100 га выведут из оборота — это старые теплицы.

С появлением новых и исчезновением старых объектов общая структура тепличных площадей значительно изменилась. Важнейшим положительным результатом этого выступает уровень урожайности.

По словам главы Плодоовощного союза, если в среднем по стране с 1 кв. м собирается 35-37 кг овощей в год, то в современных тепличных комплексах с 1 кв. м получают до 100 кг огурцов и 60-80 кг томатов.

Благодаря этому растёт и общий валовый сбор. По данным Минсельхоза, за 9 месяцев текущего года российские аграрии собрали около 967 тыс. тонн овощей в защищённом грунте (учитываются и весенние неотапливаемые парники). Из этого объёма в зимних теплицах было собрано 897 тыс. тонн овощей, что на 13,5% выше уровня прошлого года. Динамика по сбору огурцов — 12,8% (548 тыс. тонн), томатов — 15,2% (337 тыс. тонн).

«В 2019 году ожидается очередной рекорд по объёму производства овощей в зимних теплицах — 1,15-1,2 млн тонн, что более чем на 15% выше планового показателя госпрограммы на 2019 год (1,02 млн тонн) и на 12% выше показателя 2018 года (1,03 млн тонн)», — сообщили News.ru в Министерстве сельского хозяйства России.

Дополнительные объёмы привнесут и отдельные фермеры, и индивидуальные предприниматели. По мнению генерального директора исследовательской компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой , в этом году они произведут порядка 55 тыс. тонн овощей в защищённом грунте.

Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании «Технологии роста»

В этом году по нашим прогнозным оценкам прирост валового сбора товарных овощей и зелени в защищённом грунте всех производителей составит 15% и будет на уровне 1,3 млн тонн.

Овощное замещение

Вместе с ростом собственного производства понемногу начали сокращаться и импортные потоки продуктов-аналогов. В прошлом году импорт огурцов и томатов составил около 700 тыс. тонн, напоминает Михаил Глушков. К настоящему моменту, по его прогнозам, он сократится примерно до 600 тыс. тонн.

«Если говорить по импорту, который официально проходит через таможню, то у нас в этом году будет не больше 550 тыс. тонн томатов и 115 тыс. тонн огурцов. И в том, и в другом случае будет снижение порядка 7% в натуральных показателях», — полагает Тамара Решетникова.

Таким образом, потребление (совокупность импорта и собственного производства) в 2019 году достигнет своего пика в 1,8 млн тонн. По словам Михаила Глушкова, подобный уровень потребления последний раз был лишь 2014 году, до девальвации рубля.

Кроме того, на конкурентоспособность отечественных овощей оказывают влияние и оптовые цены, которые продолжают ежегодно снижаться, добавляет эксперт. В прошлом году снижение было в пределах 4-6%. В ноябре этого года значительно ниже среднерыночных оптовые цены на огурцы.

Отраслевой предел

На фоне успешного развития отрасли тепличного хозяйства на данный момент перестала действовать важная программа господдержки, по которой компенсировались капитальные затраты на строительство тепличных комплексов (CAPEX).

«В 2016-2017 годах по этой программе возвращалось 20% от общих инвестиций. В прошлом опустили до 10%. Для новых инвесторов это была мощная поддержка», — говорит глава «Технологии роста».

По её словам, без этой программы срок выхода на полную окупаемость у инвесторов возрос. В среднем он составляет в зависимости от объёма строительства и применяемых технологий 7-10 лет.

Поэтому недавнее решение о продлении сроков льготного кредитования (государство субсидирует до 5%) с 8 до 12 лет является для отрасли положительным моментом, способным её поддержать.

Однако для новых игроков эта мера не вполне достаточна и в целом рынок сейчас выглядит для них малодоступным.

«Новых игроков практически не прибывает, поскольку нет компенсации капитальных затрат, которые были раньше. При этом рынок практически насыщен, и банки уже не настолько охотно кредитуют такого рода проекты. Поэтому доступ в целом к рынку новых игроков не закрыт, конечно, но на него будет уже сложнее выйти», — говорит Инна Гольфанд.

В целом сейчас на рынке сформировались крупные игроки, которые начали заниматься теплицами более пяти лет назад. Для них это рентабельный бизнес и именно от них будет зависеть дальнейшее развитие этого сегмента.

«Новое строительство возможно только где-то за Уралом или в Сибири, на Дальнем Востоке. Потому что, если посмотреть на карту тепличных комплексов, то в европейской части России на рынке достаточно плотно. Становится тесно», — добавляет Михаил Глушков.

В Минсельхозе напоминают, что согласно госпрограмме развития сельского хозяйства в период с 2019 по 2025 годы, планируется ввести в эксплуатацию и модернизировать ещё более 1,1 тыс. га зимних теплиц.