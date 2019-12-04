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В Берлине призвали Киев «заплатить разумную цену за газ» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Берлин призвал Киев заплатить за российский газ
Фото: РИА Новости
Киеву придется заплатить разумную цену за российский газ и привести в порядок собственную систему газопроводов, что станет предпосылкой для заключения нового договора с Москвой, заявил немецкий депутат, глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Эрнст заявил, что «федеральное правительство занимает позицию, согласно которой Россия и Украина должны договориться о своем газоснабжении». В этом случае «Украине придется заплатить за газ разумную цену и привести свою газовую сеть в порядок», передает РИА «Новости».
«Это предпосылки для того, чтобы это заработало», — подчеркнул он.
Депутат также выразил мнение, что директиву Евросоюза (ЕС) лучше не применять к «Северному потоку — 2».
«Однако был достигнут компромисс на уровне ЕС, прежде всего с Францией, и бундестаг включил этот компромисс в национальное законодательство. Это означает, что ФРГ получила полномочия регулировать «анбандлинг» на отрезке в 12 морских миль трубопровода», — заявил он.
Анбандлинг — это правило, по которому компания, поставляющая газ, не сможет владеть участком трубопровода в определенных водах стран ЕС, в случае с «Северным потоком-2» — германских.
Эрнст добавил, что существуют два варианта возможного решения немецкого регулятора по «Северному потоку — 2». Федеральное сетевое агентство «может решить, что все остается, как было».
«Многое говорит за этот вариант, потому что это было коммерческой основой для строительства трубопровода. Изменение условий во время строительства является дополнительным бременем для консорциума. Поэтому можно предположить, что Федеральное сетевое агентство, учитывая этот факт, могло бы интерпретировать применение европейского права таким образом», — считает немецкий депутат.
По его словам, если все регулятор ФРГ решит, что «третий энергопакет» должен быть в полной мере распространен на «Северный поток — 2», то «есть другой вариант, что последние несколько километров будут переданы другим операторам». Он подчеркнул, что «оба варианта возможны и осуществимы».
Ранее Эрнст рассказал, как Берлин может ответить на возможные санкции США из-за «Северного потока — 2».
Напомним, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Германия поддержкой проекта «Северный поток — 2» душит украинскую экономику.
Немецкие СМИ писали, что США готовят санкции против участвующих в проекте европейских компаний.
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Теги:
Экономика , Юрий Витренко , Нафтогаз , Бундестаг , ЕС , РИА Новости
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