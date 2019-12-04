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Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Россия готовит ответ на продление Украиной спецпошлин
Фото: РИА Новости
Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Он подчеркнул, что документы уже готовятся, их представят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Ранее депутат Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что правительство Украины в ответ на аналогичные действия Москвы продлит действие спецпошлин на российские товары до 31 декабря 2020 года.
Действующие с 1 августа ограничения затронули все товары из России, кроме угля кокса, бензина, сжиженного газа и продукции фармацевтики.
Россия предприняла ответные действия. Так, Москва запретила импорт некоторых видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви.
Кроме того, с 1 июня Россия поставляет на Украину уголь, бензин и дизтопливо только по отдельным разрешениям. Экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена и пропилена запрещен полностью.
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Комментарии 1 
Теги:
Экономика , Дмитрий Медведев , Алексей Гончаренко , Олег Осипов , Правительство Украины , РИА Новости
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