Россия готовит ответ на продление Украиной спецпошлин

Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин

Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов

Он подчеркнул, что документы уже готовятся, их представят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву

Ранее депутат Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что правительство Украины в ответ на аналогичные действия Москвы продлит действие спецпошлин на российские товары до 31 декабря 2020 года.

Действующие с 1 августа ограничения затронули все товары из России, кроме угля кокса, бензина, сжиженного газа и продукции фармацевтики.

Россия предприняла ответные действия. Так, Москва запретила импорт некоторых видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви.

Кроме того, с 1 июня Россия поставляет на Украину уголь, бензин и дизтопливо только по отдельным разрешениям. Экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена и пропилена запрещен полностью.