Путин сделал заявление о транзите газа через Украину

Путин прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину.

«Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведём сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские возможные транзитёры, они экономически неприемлемы для нас пока», — сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, он рассчитывает, что «удастся как-то позиции согласовать».

Ранее ситуацию с транзитом газа через Украину прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский

Он отметил, что газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту.

Он также рассказал, соответствующий вопрос может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.