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Определены главные опасности для экономики России 

Lenta.ru 53 минуты назад
Определены главные опасности для экономики России
Фото: РИА Новости
Россия остается уязвимой к внешним факторам, а также к введению возможных дополнительных санкций. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, посвященном российской экономике.
По подсчетам аналитиков, прирост ВВП страны в текущем году составит 1,2 процента, в 2020-м этот показатель увеличится на 1,6 процента, а через два года — на 1,8 процента. Говоря о рисках, сопутствующих росту экономики, эксперты упомянули внутренние факторы, а также общее ослабление мировой экономики и усиление торговой напряженности.
Также в докладе говорится о том, что до 2027 года в России будет продолжаться тенденция сокращения рабочей силы, несмотря на увеличение пенсионного возраста. Одновременно в банке заметили, что безработица в стране приблизилась к минимальному значению, а уровень занятости и доля экономически активного населения немного снизились.
В конце ноября президент России Владимир Путин объявил, что рост российской экономики должен стать устойчивым в течение ближайших трех лет.
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Теги:
Экономика , Владимир Путин , Всемирный Банк
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