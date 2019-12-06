Криптовалюта Libra попала под запрет в Евросоюзе

Криптовалюта Libra не получила разрешения на хождение на территории ЕС . Такое решение приняли министры финансов стран Евросоюза.

Чиновники посчитали, что появление нового платёжного средства несёт риски, которые нет возможности просчитать. Кроме того, нынешнее законодательство не готово к хождению криптовалют, специальные законы ещё только предстоит разработать, сообщает Reuters.

Агентство отмечает также, что Брюссель создаёт свою цифровую валюту. Она должна стать законной альтернативой криптовалютам частных компаний.