Криптовалюта Libra попала под запрет в Евросоюзе 

Криптовалюта Libra не получила разрешения на хождение на территории ЕС. Такое решение приняли министры финансов стран Евросоюза.
Чиновники посчитали, что появление нового платёжного средства несёт риски, которые нет возможности просчитать. Кроме того, нынешнее законодательство не готово к хождению криптовалют, специальные законы ещё только предстоит разработать, сообщает Reuters.
Агентство отмечает также, что Брюссель создаёт свою цифровую валюту. Она должна стать законной альтернативой криптовалютам частных компаний.
Ранее News.ru сообщал, что проект Facebook по созданию криптовалюты Libra покинули корпорации Visa, MasterCard, eBay и Stripe, сославшись на другие стоящие перед ними задачи. Представитель Stripe уточнил, что возобновление обсуждения об участии компании в проекте может состояться на более позднем этапе его реализации.