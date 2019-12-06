У России отбирают нефть: ОПЕК+ сокращает добычу

Страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи нефти. Но участников рынка и экспертов картельный сговор не впечатлил. Фактически на перспективу закреплен тот уровень добычи, который имеется сейчас, и стоимость барреля не вырастет. А значит, ничего не выиграют и страны-члены ОПЕК+, в том числе Россия. Рубль укрепился к доллару всего на 6 копеек.

В пятницу стали известны итоги заседания стран-членов ОПЕК+. Их обнародовал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман.

«Мы достигли соглашения со всеми участниками ОПЕК+», — цитирует ТАСС бин Салмана. Он оценил прошедшую министерскую встречу как «успешную».

Принц также сообщил, что королевство добровольно приняло решение о сокращении добычи на 400 тыс. барр/день. Но представитель королевства не стал говорить о параметрах сделки. Понятно, впрочем, что успешной ее можно признать только в одном случае. Если страны-экспортеры углеводородов договорились о сокращении добычи. А это должно, в свою очередь, как минимум удержать цены. И в итоге поможет странам-экспортерам хорошо заработать на продаже нефти и нефтепродуктов.

В конце концов все-таки стало известно, что страны картеля и несколько не входящих в ОПЕК добывающих государств (в том числе Россия) согласовали дополнительное сокращение добычи нефти — на 500 тыс. барр. /день.

«Мы пришли к выводу, что в период падения спроса необходимо дополнительно обеспечить сокращение добычи. Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки», — сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Для России новая квота составит 300 тыс. баррелей в сутки без учета конденсата, уточнил он.

С учетом предыдущих договоренностей сокращение добычи составит 1,7 млн барр. /день.

Сделка распространяется на первый квартал 2020 года.

Госдуме РФ одобрили решение ОПЕК+. Мотивом стран, заявивших о дополнительном сокращении добычи нефти, является удержание цены барреля в определенной вилке. Об этом RT сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских . Страны-участницы соглашения стали действовать, словно единый организм, учитывая мировой запас нефти, полагает парламентарий.

После того как стало известно, что министры ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи, цены на нефть приближались к отметке $65 (рост составил всего четверть процента) за баррель марки Brent. Рубль в пятницу вечером укрепился к доллару всего на 8 копеек.

Инвесторы ожидали гораздо большего от встречи ОПЕК, утверждают эксперты. По факту же ничего не изменилось. «Саудовская Аравия перевыполняла квоту на 400 тысяч баррелей и без каких-либо дополнительных рекомендаций, тогда как остальные страны, особенно Ирак и Нигерия, не спешили выполнять свою часть соглашений», — говорит Иван Капустянский , ведущий аналитик Forex Optimum.

Больше внимания стоило бы уделить тому, что крупнейшие производители США решили сократить инвестиции в добычу сырья примерно на 17%, считает Капустянский. «Американские инвесторы считают, что достаточно нарастили долю на рынке и теперь можно заняться увеличением доходности за счет роста цен», — поясняет эксперт.

Но с другой стороны, буровая активность в США не должна упасть ниже 12,3 млн баррелей в сутки благодаря активной работе на существующих месторождениях.

По его мнению, в следующем году нефтяные котировки, скорее всего, продолжат падение на фоне высокой активности экспортеров и слабого спроса.

Ситуацию может спасти заключение торгового соглашения между США и КНР, однако эти переговоры могут продлиться не один год, заключает Капустянский.

Если бы не дополнительная «жертва» Саудовской Аравии по снижению добычи в 400 тыс. барр/сутки, рынок вообще не подумал бы реагировать на новости от ОПЕК, полагает Вячеслав Максименко, руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка».

Эксперты не исключают, что в первом полугодии 2020 года на мировых рынках будет переизбыток нефти, поэтому сегодняшнего сокращения квот может оказаться недостаточно для удержания цены барреля марки Brent выше $60.

А учитывая, что ряд стран нарушает сделку по ограничению добычи, не говоря уже про новые условия, мы можем увидеть плавное снижение нефтяных цен до 55-50$ долларов за баррель.

Рынок углеводородов теперь перестанет лихорадить. Завершены два важных события — IPO SAUDI Aramco и заседание ОПЕК+.

Напомним, в пятницу нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей в мире по объемам добычи и экспорта нефти, подвела итоги сделки по первичному размещению своих акций. Отмечается, что IPO стало самым крупным в истории — $25,6 млрд

IPO SAUDI Aramco прошло, и словесных интервенций, которые оказывали поддержку нефтяным ценам, стало меньше, отмечает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж « БКС Брокер ». Теперь все будет зависеть от динамики спроса, которая остается под вопросом из-за вероятности переноса сделки США и Китая на 2020 год. «По этой причине я ожидаю и ослабления курса до 66-67 руб. за доллар в ближайшее время, в случае ухода нефти на 50$ мы можем увидеть 70 рублей за доллар», — рассуждает Абрамов.

«В ближайшее время — до нового года и в течение января следующего года — можно ожидать, что цены удержатся на уровне выше $60 за баррель и доллар будет оставаться в рамках 64-65 рублей», — говорит Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets.

По его мнению, при фиксации избыточного предложения нефти на глобальном рынке и если ОПЕК+ не станет снижать добычу в очередной раз, можно ожидать снижения нефтяных котировок до уровня $55-57 за баррель. «Соответственно, доллар может уйти к отметке 70 рублей», — предупреждает Деев.