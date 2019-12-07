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Лукашенко: Белоруссия не просит у России дешевые газ или нефть 

BFM.RU 1 час назад
Лукашенко оправдался перед Россией
Фото: РИА Новости
Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
«Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», — сказал белорусский лидер, отметив, что в противном случае стороны не создадут основу отношений.
Лукашенко заявил, что Белоруссии от интеграции с РФ нужны только равные условия, в том числе по нефти.
В свою очередь, российский лидер Владимир Путин выразил надежду на то Москва и Минск и дальше будут делать все для того, чтобы народы двух стран чувствовали близость и получали заметные преимущества от интеграции России и Белоруссии. Он предложил поговорить о перспективах и заметил, что в этом смысле его встреча с Лукашенко «знаковая», поскольку проходит в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.
«Наши коллеги на правительственном уровне, министры, председатели правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее Договора о Союзном государстве, поговорили о том, что и как нужно сделать для того, чтобы выполнить то, что еще не выполнено в рамках этого документа, и что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами», сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что имеет ввиду и отношения с другими соседями и странами — партнерами в рамках Евразийского экономического союза. Путин отметил важность возможности «поговорить о перспективах».
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Комментарии 12 
Теги:
Экономика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС
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