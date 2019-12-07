Лукашенко оправдался перед Россией

Лукашенко: Белоруссия не просит у России дешевые газ или нефть

Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным , передает ТАСС.

«Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», — сказал белорусский лидер, отметив, что в противном случае стороны не создадут основу отношений.

Лукашенко заявил, что Белоруссии от интеграции с РФ нужны только равные условия, в том числе по нефти.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин выразил надежду на то Москва и Минск и дальше будут делать все для того, чтобы народы двух стран чувствовали близость и получали заметные преимущества от интеграции России и Белоруссии. Он предложил поговорить о перспективах и заметил, что в этом смысле его встреча с Лукашенко «знаковая», поскольку проходит в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.