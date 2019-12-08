«Страна справится»: премьер Украины рассказал о выгодах кредита от МВФ

Выделение средств означает, что «будут дешёвые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев», написал глава кабмина в Telegram.

Это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты, — описал перспективы Гончарук.

Премьер-министр подчеркнул, что «Украина — солидный партнёр, который принимает риски на себя». Со всеми платежами, которые предстоит осуществить, «страна справится», выразил уверенность глава правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Украины достигли договорённости с МВФ о займе $5,5 млрд на три года по новой программе кредитования. Её целью является ускорение экономического роста, искоренение коррупции и повышение благосостояния людей.