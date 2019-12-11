Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В целом, как выяснилось, в России мужчина после выхода на пенсию проживет в среднем еще 7,5 лет, а женщина 22,6 года, то есть примерно втрое дольше. По результатам исследования стало известно, что рекордно долгий для мужчин срок жизни после наступления пенсионного возраста — 18,6 лет — зафиксирован в Республике Ингушетия. На второй и третьей строках рейтинга расположились республика Дагестан и Москва (15 лет и 14,4 года соответственно). Меньше всего так называемый возраст дожития оказался в Тыве (1,3 года), Иркутской области (3,2 года) и Еврейской автономной области (3,4 года).

Также сообщается, что 29,1 года — самая значительная средняя продолжительность жизни у женщин после выхода на пенсию — зафиксирована в Республике Ингушетия. Также в первой тройке оказались Якутия (27,1 года) и Мурманская область (26,3 года). Меньше всего женщины после выхода на пенсию живут в Тыве (16,2 года), а также в Амурской и Еврейской автономных областях (19,6 и 19,4 года соответственно).

В России 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода на пенсию постепенно повышается до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин.