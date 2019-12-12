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«Северный поток — 2»: в бундестаге заявили о капитуляции Меркель 

Газета.Ru 1 час назад
Меркель обвинили в капитуляции перед США
Фото: Reuters
Власти ФРГ капитулировали перед США по вопросу газопровода «Северный поток — 2», заявили в партии «Альтернатива для Германии». Проект важен для энергобезопасности ФРГ, и в Берлине защищали его — но под давлением Вашингтона «прогнулись». В итоге США «удалось увязать» газопровод с Украиной и внести против него санкции в законопроект об оборонном бюджете. Причем сделано это якобы ради безопасности Европы.
Правительство Германии «капитулировало» перед властями США по вопросу «Северного потока — 2». Такое мнение в интервью РИА «Новости» выразил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» (AfD) в бундестаге по энергетическим вопросам Штеффен Котре.
«Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — отметил парламентарий.
«Капитуляцией» он называет то, что правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель «больше не в состоянии представлять интересы Германии».
«Северный поток — 2» очень важен для нашего энергоснабжения… В 2018 году госпожа Меркель очень четко дала понять, что «Северный поток — 2» является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС», — сказал Котре.
Но, по его словам, США удалось связать газопровод с «дестабилизированной ими» Украиной.
«Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке», — отметил депутат, который не уточнил, что фактически будет с реализацией проекта «Северный поток — 2».
В начале недели демократы и республиканцы в конгрессе США согласовали военный бюджет на 2020 финансовый год. Сумма выросла на 3,1% в сравнении с прошлым годом, составив $738 млрд К оборонным пунктам конгрессмены добавили пункт о санкциях против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» — якобы чтобы «обеспечить энергетическую безопасность Европы». Тогда как он, наоборот, нужен для ЕС.
До этого в Пентагоне планировали остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2» через закон о национальной обороне на 2020 год. Так, глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш отмечал, что санкции в отношении компаний, участвующих в проекте, были внесены в проект закона о национальной обороне на 2020 год.
«Если эти санкции будут введены, это будет прямая атака на суверенитет ЕС и фатальный сигнал для усилий по урегулированию в Париже», — сказал глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
Он пояснил, что в ЕС «выданы все необходимые разрешения для запуска „Северного потока — 2“, кроме того — принимается соответствующее регулирование для эксплуатации».
Незадолго до этого президент России Владимир Путин заявил, что работы по прокладке практически завершены. Фактически газопровод готов более чем на 80%. Ввод в эксплуатацию газопровода позволит увеличить в два раза объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту, добавил он.
Путин также отметил, что немецкие потребители бесперебойно получают российский газ, а введение «Северного потока — 2» дополнительно удовлетворит спрос на энергоносители как в Германии, так и других странах.
Двумя днями ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Вашингтон смог замедлить реализацию газопровода, используя только «дипломатические меры». Однако, если дипломатия не сможет остановить проект, то «могут быть введены санкции». Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что в Белом доме пока не определились — вводить санкции против СП-2 или нет.
Годом ранее экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президентская администрация рассматривает варианты, как помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», а в отношении Москвы может быть введено еще больше санкций.
«Президент [США Дональд Трамп], к примеру, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Мы рассматриваем ряд вариантов действий на этом направлении», — подчеркнул Болтон.
Причем в Берлине заявляли, что могут в случае введения американских санкций ограничить евроимпорт сжиженного природного газа из США — именно в этом заключается один из ключевых интересов Вашингтона.
Строительство газопровода «Северный поток — 2» не означает прекращения транзита газа через Украину, говорил также Путин.
Действующий договор на транзит газа между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны никак не могут договориться и, хотя осталось меньше месяца, все еще ведут переговоры о продолжении транзита.
Киев выдвинул целый ряд требований, необходимых для заключения соглашения. Украина хочет долгосрочный контракт на 10 лет и гарантированную прокачку газа. Однако Россию устраивает лишь договор на год.
Москва требует обнулить долги между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», в том числе установленные в рамках Стокгольмского арбитража. Однако Киев идти на такой шаг отказывается.
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Теги:
Экономика , Статьи , Джон Болтон , Ангела Меркель , Дэвид Хэйл , Дональд Трамп , Владимир Путин , Нафтогаз , Администрация Президента РФ , Газпром , Бундестаг , ЕС , Пентагон , Сенат США , РИА Новости
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