СМИ: США и Китай достигли договоренностей по торговле

Соединенные Штаты достигли принципиальных договорённостей с Китаем по торговой сделке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

Сейчас сделка на стадии согласования с президентом США Дональдом Трампом , уточняет агентство.

"В рамках переговоров достигнуты ключевые договоренности по первой фазе сделки с Китаем, сейчас ожидается утверждение Дональдом Трампом", — сообщает Блумберг со ссылкой на свои источники.