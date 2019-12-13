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Еще полгода: ЕС продлил антироссийские санкции 

Газета.Ru 19 минут назад
ЕС продлил антироссийские санкции
Фото: РИА Новости
ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что перед этим был заслушан доклад Франции и Германии о саммите «нормандской четверки». Кроме того, Мишель добавил, что выполнение минских соглашений — критически важный пункт.
Антироссийские экономические санкции были продлены Евросоюзом еще на шесть месяцев. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА «Новости».
«По поводу России и Украины — мы заслушали доклад Франции и Германии после саммита «нормандской четверки» в Париже. <…> Обменялись мнениями по ситуации в регионе и приняли решение о продлении санкций», — подчеркнул он.
По словам Мишеля, ЕС считает выполнение минских соглашений ключевым вопросом для Донбасса. Он добавил, что Брюссель «будет очень внимателен» в этом деле.
В Государственной думе уже заявили, что новые санкции России не угрожают и вообще бесполезны. Соответствующее мнение выразил депутат от Крыма Михаил Шеремет.
«Это не красит наших европейских партнеров. В продлении санкций нет никаких экономических угроз для нашей страны», — заявил он.
По словам парламентария, санкции сплотили Россию и помогли решить вопросы импортозамещения. При этом РФ продолжит выстраивать «дружественную политику» и не будет «сворачивать с пути конструктивного и выгодного сотрудничества», добавил Шеремет.
12 декабря, накануне обновления санкций, зампред комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус предложил остановить «антироссийскую истерию» и не продлевать ограничительные меры.
«Крымчане призывают лидеров ЕС одуматься и <…> принять здравомыслящее решение», — заявил крымский депутат. По словам Шонуса, действия Брюсселя повлияют на экономическое благосостояние стран, ведь развитие ЕС зависит от уровня добрососедских отношений с Россией. Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов призвал Брюссель к перезагрузке двусторонних отношений. «Я абсолютно уверен: <…> мы можем стать свидетелями „нового начала“ в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — сказал дипломат.
По словам Чижова, главный «отравляющий и противоестественный» фактор в российско-европейских отношениях — санкции, введенные ЕС в марте 2014 года. Постпред отметил, что многие механизмы сотрудничества Москвы и Брюсселя «простаивают».
Однако взаимозависимость РФ и ЕС «никуда не делась»: именно на долю Евросоюза приходится почти половина товарооборота России. Чижов добавил, что россияне «бьют рекорды» по получению шенгенских виз. Кроме того, Россия и страны Евросоюза объединены сильными и старыми культурными связями, а также — взаимодействием в науке и образовании.
1 декабря новый представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что у стран Евросоюза нет единства относительно России. Он подчеркнул, что санкции сами по себе не составляют политику и некоторые страны ЕС хотели бы нормализации отношений с Москвой.
«Вопрос очень спорный. Некоторые страны неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а кто-то, наоборот, поддерживает это. Санкции сами по себе не составляют политику», — подчеркнул дипломат.
В июле Чижов указывал, что для улучшения отношений между Москвой и ЕС последний «должен накопить критическую массу политической воли». «Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией», — говорил Чижов.
Отношения между ЕС и РФ по-прежнему находятся в кризисе из-за «крымских» санкций. 20 июня Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя — до 23 июня 2020 года.
Как отметили в Совете ЕС, меры применяются к лицам и компаниям ЕС, при этом они ограничены территорией Крыма и Севастополя. Кроме того, в отношении России действует еще несколько пакетов индивидуальных и общих евросанкций, бьющих по бизнесу обеих сторон. Причем каждый год евробизнес теряет $3,2 млрд из-за санкций — это признали в ООН.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва снимет ответные экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать.
В июне 2018 года Путин подписал закон о контрсанкциях. Ответные меры принимаются по решению президента. В качестве таких мер документ вводит прекращение сотрудничества с «недружественными иностранными государствами».
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Теги:
Экономика , Статьи , Шарль Мишель , Жозеп Боррель , Владимир Чижов , Михаил Шеремет , Владимир Путин , ЕС , Европарламент , ООН , Европейский совет , Совет Европы , Госдума , РИА Новости
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