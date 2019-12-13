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Экономист рассказал, что будет с ключевой ставкой ЦБ в 2020 году 

Ura.Ru 2 часа назад
Экономист спрогнозировал ключевую ставку ЦБ в 2020-м
Фото: РИА Новости
Центральный банк России (ЦБ) продолжит снижение ключевой ставки и в следующем году, поскольку темпы экономического роста останутся низкими. Такой прогноз в разговоре с «URA.RU» дал главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, комментируя уже пятое в 2019 году снижение ключевой ставки регулятором.
«Не вижу препятствий к этому, все будет зависеть от ситуации. Я предполагаю, что экономическая активность будет оставаться подавленной и темпы роста в следующем году будут хуже, чем пока в этом. Полагаю, что у Центробанка будут все причины для дальнейшего снижения ставки», — пояснил он.
По его словам, своими действиями Центробанк хочет повлиять на экономическую активность в России. Надоршин отметил, что тот уровень активности, который можно наблюдать сейчас, явно не устраивает регулятор.
«Центробанк пытается ускорить темпы экономического роста, пользуясь тем, что инфляция снижается до уровня ниже, чем официальный ориентир ЦБ», — добавил экономист.
Ранее регулятор в пятый раз в 2019 году снизил ключевую ставку. На начало года она составляла 7,75%, теперь же этот показатель — 6,25%. До этого понижение ставки было зафиксировано в октябре, сентябре, июле и июне. Ранее эксперты рассказали «URA.RU», повлияют ли изменения Центробанка на депозитные вклады.
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Теги:
Экономика , Рынки , Евгений Надоршин , Центральный банк России
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