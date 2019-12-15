«Северному потоку–2» потребовалось ещё несколько месяцев

На строительство «Северного потока — 2» требуется ещё несколько месяцев

Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством «Северного потока — 2», подала заявку в Германии на продолжение возведения газопровода зимой и весной 2020 года.

По данным агентства DPA, федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии рассмотрит заявку в понедельник, 16 декабря.

Дания в конце ноября разрешила достроить «Северный поток — 2» на её территории, а 5 декабря Nord Stream 2 AG сообщила о возобновлении работ по укладке газопровода.

Как ранее писал NEWS.ru, Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) выступила против санкций Соединённых Штатов в отношении газопровода «Северный поток — 2», которые были приняты 11 декабря.