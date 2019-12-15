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На строительство «Северного потока — 2» требуется ещё несколько месяцев 

News.ru + ещё 1 1 час назад
«Северному потоку–2» потребовалось ещё несколько месяцев
Фото: РИА Новости
Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством «Северного потока — 2», подала заявку в Германии на продолжение возведения газопровода зимой и весной 2020 года.
По данным агентства DPA, федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии рассмотрит заявку в понедельник, 16 декабря.
Дания в конце ноября разрешила достроить «Северный поток — 2» на её территории, а 5 декабря Nord Stream 2 AG сообщила о возобновлении работ по укладке газопровода.
Как ранее писал NEWS.ru, Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) выступила против санкций Соединённых Штатов в отношении газопровода «Северный поток — 2», которые были приняты 11 декабря.
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Теги:
Экономика , Компании
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