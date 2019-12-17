Россия значительно увеличила вложения в гособлигации США

Россия в октябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн — до $10,697 млрд Из этой суммы $8,127 млрд приходятся на краткосрочные бумаги и $2,570 млрд — на долгосрочные.

При этом Россия не входит даже в тридцатку основных держателей американского долга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина.

Агентство отмечает, что Россия сокращала вложения в американские бумаги с ноября 2018 года. Нынешнее повышение вложений стало третьим в 2019 году, предыдущие были зафиксированы в сентябре.