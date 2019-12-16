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Кремль поставил условие Украине для транзита газа 

Рамблер 53 минуты назад
Контракт по транзиту газа через Украину будет подписан, если он будет экономически целесообразен для «Газпрома», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В позициях сторон, ведущих переговоры о продлении газового контракта, разбиралась «Газета.ру».
Как сообщал «Рамблер», действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС пока не привели к его продлению.
Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией по газовому контракту прошел 13 декабря. Несмотря на то, что «Газпром» и «Нафтогаз» подтвердили факт состоявшихся консультаций, никаких конкретных договоренностей озвучено не было.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что переговоры пока продолжаются. При этом транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа, то есть — «Газпрома», подчеркнул он.
Также российская сторона настаивает на продлении контракта на год и готова продавать газ напрямую на Украину на 25% дешевле, чем она закупает сейчас. Однако это возможно при условии, что долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» в рамках Стокгольмского арбитража будет отозван.
В свою очередь украинская сторона считает, что новый договор должен гарантировать прокачку через украинскую газотранспортную систему минимум 60 млрд куб. м. топлива в год в течение 10 лет. При этом компания «Нафтогаз» предложила цену в $3,21 за прокачку одной тыс. кубометров газа на период 2020-2024 годов, что почти в два раза выше, чем заложено в действующем договоре.
По мнению начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна, несмотря на столь различные позиции, газовой войны между Россией и Украиной все же не будет, и на переговорах будет принято компромиссное решение.
«Только вот времени остается очень мало, изначально будет, скорее всего, краткосрочное соглашение между партнерами», — пояснил он газете.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Экономика , Видео , Статьи , Дмитрий Песков , Нарек Авакян , Нафтогаз , Газпром , ЕС , БКС Брокер , Газета.Ru
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