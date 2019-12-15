Транзит газа через Украину: Кремль поставил условие

Россия подпишет договор о транзите газа с Украиной, только если он будет экономически целесообразен для «Газпрома» , заявили в Кремле. Несмотря на то что действующий контракт истекает в конце года, к новому соглашению стороны пока не пришли. Киев надеется на долгосрочное сотрудничество, но Москве это не выгодно.

Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа, то есть — «Газпрома». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра».

Он также подчеркнул, что переговоры с украинскими партнерами до сих пор продолжаются.

Владимир Путин всегда говорил, что даже при диверсификации поставок газа потребителям Европы российская сторона готова и дальше сохранять транзит топлива через Украину, напомнил Песков.

Контракт о прокачке «голубого топлива» в Европу через территорию Украины истекает в конце этого года. Пока стороны не договорились о его продлении.

«Нафтогаз Украины» со своей стороны сообщает, что продлил сроки бронирования транзитных мощностей до 31 декабря. Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко . По его словам, это дает шанс российскому «Газпрому» на заключение контракта.

Интересы Москвы и Киева в вопросе нового договора разнятся.

Украинская сторона заявляет, что он должен гарантировать прокачку «Газпромом» через украинскую газотранспортную систему (ГТС) как минимум 60 млрд куб. м. топлива в год в течение 10 лет. Потом Киев поднял эту планку еще на 30 млрд куб м.

Также «Нафтогаз» огласил и новые тарифы на прокачку газа. Компания предложила цену в $3,21 за прокачку одной тыс. кубометров газа на период 2020-2024 годов — при условии бронирования мощностей на 60 млрд кубов в год.

Этот почти почти в два раза выше, чем заложено в нынешнем договоре.

Сейчас ставка транзита находится на уровне $1,7 за тыс. куб. м.

Позиция России — продление контракта на год с продажей газа напрямую на Украину по более низкой цене и при условии, что долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» в рамках Стокгольмского арбитража отзывается, поясняет директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов

Москве не выгоден договор на 10 лет, учитывая, что в ближайшее время состоится запуск новых газопроводов: «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

«Нафтогаз» рассчитывает получить по решению Стокгольмского суда от России как минимум $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставки газа. И готов взять этот штраф объемами газа, поставляемого «Газпромом» в адрес Украины.

Но российская сторона отказывается платить и настаивает на «обнулении» претензий со стороны «Нафтогаза». Иначе — никакого контракта.

«Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон», — говорил ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

В отношении цены на газ для потребителей Украины «Газпром» готов дать скидку 25% от той стоимости, по которой сейчас закупает топливо «Нафтогаз» на условиях так называемого «реверса» из Европы.

Последний раунд переговоров между Украиной и Россией по газовому вопросу состоялся в пятницу, 13 декабря. «Газпром» и «Нафтогаз» подтвердили факт состоявшихся консультаций. По заявлению украинской стороны, они проходили успешно. Но никаких конкретных договоренностей озвучено не было.

По мнению министра энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексея Оржеля, Киев и Москва уже не успеют в этом году заключить контракт. Однако договор все равно будет подписан, уверяет он.

«Я могу сказать уверенно, что с января мы получим транзит газа с учетом украинских интересов. Сначала обсуждался один год, потом три, а сейчас потенциально смотрят на больший срок», — пояснил министр в студии телеканала «1+1».

«Только вот времени остается очень мало, изначально будет, скорее всего, краткосрочное соглашение между партнерами», — прогнозирует эксперт.