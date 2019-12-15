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Оператор «Северного потока — 2» хочет изменить условия прокладки труб 

РИА Новости 1 час назад
«Северному потоку — 2» готовят новые условия
Фото: РИА Новости
Компания Nord stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2" у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.
Запрос на изменение условий работ по укладке трубопровода будет рассмотрен в понедельник, при этом решение по этому вопрос в этот день не ожидается, отмечает агентство.
Как писала ранее газета Bild, заявка нужна якобы из-за оговоренных в изначальном расширении на строительство трубопровода требований, что укладка трубы не должна иметь негативного влияния на популяцию водоплавающих птиц, которые зимуют в районе Поморской бухты, где должен проходить трубопровод.
Издание сообщило, что Nord stream 2 обосновывает необходимость строительства в зимние месяцы тем, что компания поздно получила разрешение на строительство от датских властей. Кроме того, Bild также пишет о факторе американских санкций против "Северного потока-2", которые могут вступить в силу в начале следующего года, поэтому в Nord stream 2 рассчитывают закончить строительство как можно раньше.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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Теги:
Экономика , ЕС , ИА DPA , Bild
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