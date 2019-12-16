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Эстония запретила ввоз российских картофеля и яблок 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 54 минуты назад
Таллин ввел запрет на ввоз ряда продуктов растениеводства и растений из России, в том числе картофеля и яблок, сообщает российское посольство в балтийской республике.
«С 14 декабря в Эстонии вступил в силу запрет на ввоз продуктов растениеводства и растений из третьих стран, в том числе из России. В список попавших под запрет наименований включены, в том числе картофель, яблоки, апельсины, растения и живые цветы», — говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.
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Теги:
Экономика , Видео , Другое , ЕС
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