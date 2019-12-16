Путин утвердил упрощенную идентификацию адресатов почтовых переводов до 15 тыс. руб.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий организациям федеральной почтовой связи возможность проведения упрощенной идентификации клиентов — физических лиц, которые отправляют или получают почтовые денежные переводы на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми на его основе нормативными правовыми актами организации федеральной почтовой связи обязаны проводить полную идентификацию физических лиц при осуществлении по их поручению или получении ими почтовых переводов денежных средств вне зависимости от суммы такого перевода. Реализация подписанного главой государства федерального закона создаст условия для дальнейшего развития этого вида услуг почтовой связи при том, что деятельность организаций федеральной почтовой связи имеет низкий уровень риска легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. В РФ в 2017-2018 гг. проведена национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, в соответствии с которой деятельность организаций федеральной почтовой связи не включена в группы высокого и повышенного рисков.

При проведении упрощенной идентификации, прописанной новым законом, в отношении гражданина будут устанавливаться сведения о его фамилии, имени и отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, которые также входят в состав сведений, обязательных к указанию при заполнении бланка почтового перевода.