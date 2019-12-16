Украина опровергла соглашение с «Газпромом»

Украина опровергла предварительное соглашение с «Газпромом»

Информация о заключении предварительного соглашения с «Газпромом» не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «Нафтогаза Украины».

Таким образом компания опровергла сообщения ряда СМИ, которые рассказали о некоторых договоренностях, достигнутых на встрече в пятницу, 13 декабря, в Вене.

Тогда исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона осталась довольна ходом переговоров. Он подчеркнул, что считает успехом само продолжение общения, хотя и признал, что далеко не все стоящие на повестке вопросы удалось урегулировать.

Детали встречи обе стороны раскрывать отказались. На какие именно уступки готовы идти Россия и Украина также неизвестно. Однако ранее президент Украины Владимир Зеленский указывал, что компромисс возможен в сроках заключения транзитного договора.

«Газпром» настаивает на однолетнем контракте и не намерен платить штраф, который ему присудил Стокгольмский арбитраж. В свою очередь «Нафтогаз» требует десятилетний контакт и не хочет отказываться от судебных претензий. При этом украинская компания намекает, что не против, если получит долг через большую скидку на прямые поставки газа.

Действующий договор на транзитные поставки истекает 1 января 2020 года. Стороны активизировали переговоры после того, как Европейский суд ограничил «Газпром» в праве использовать газопровод OPAL, сухопутное продолжение «Северного потока», а для строительства «Северого потока-2» не удалось вовремя получить разрешение.