Путин продлил закон о «заморозке» накопительной пенсии

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма введена до 2021 года включительно.

Новый закон предусматривает продление до 2022 года порядка, в соответствии с которым полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) будет направлен на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы без изменения размера тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Аналогичный порядок применяется в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2014-2021 годах.