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Российские компании стали отказываться от иностранных станков 

Lenta.ru 1 час назад
Компании стали отказываться от иностранных станков
Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»
Российские компании в последние два года стали чаще отказываться от иностранных станков и другого оборудования, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные исследования Института экономической политики имени Гайдара.
По данным авторов, с 2014 года, когда западные страны ввели санкции в отношении России, в том числе касающиеся поставок оборудования, отечественные предприятия начали переориентироваться на российскую продукцию. В 2014 году доля компаний, прибегающих к импортозамещению оборудования, достигала 30 процентов. Еще 22 процента предприятий заменили иностранное сырье российским.
Однако в дальнейшем их доля неуклонно снижалась. В 2017 году только семь процентов компаний заменили иностранное оборудование российским и восемь процентов — предпочитали российское серые иностранному.
Ситуация кардинально изменилось в конце 2018 года. По итогам четвертого квартала доля компаний, перешедших с иностранного оборудования на российское, достигла 10 процентов. В октябре 2019 года их доля достигла 12 процентов, подсчитали авторы. Такая тенденция не характерна для сырья и материалов.
В качестве причин недостаточно высокого интереса отечественных предприятий к российскому оборудованию участники опроса, проведенного авторами, из числа игроков российского рынка, назвали отсутствие российских аналогов импортного оборудования, низкое качество российского оборудования, а также недостаточную поддержку властями российского производства.
В то же время, среди производителей, оборудования, продукцию которых российские промышленники закупают чаще остальных, респонденты называли западноевропейские страны (65 процентов опрошенных) и Россию (65 процентов).
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Комментарии 2 
Теги:
Экономика , Григорий Березкин , РБК
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