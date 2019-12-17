Белоруссия выдвинула новые требования России 

«Гомельтранснефть Дружба» заявил о планах увеличить на 16,6% тариф на услуги по транспортировке российской нефти через Белоруссию. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу России сообщает ТАСС.
По данным издания, о том, что Белоруссия хочет изменить тариф на прокачку нефти, еще 11 декабря рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Позднее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин отметил, что предложение от белорусских коллег компания получила, однако считает такое повышение не обоснованным расчетами и не согласна с ним.
«В случае отсутствия договоренности о размере тарифов между организациями трубопроводного транспорта России и Республики Беларусь указанный вопрос должен решаться органами в области тарифного регулирования России (ФАС) и Республики Беларусь (МАРТ) в сроки не позднее 15 января 2020 года», — пояснил представитель антимонопольного ведомства.
Он также подчеркнул, что если не будет договоренностей между ФАС России и МАРТ Белоруссии тарифы будут проиндексированы на 6,8%.
Как сообщал «Рамблер», ранее Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти из-за роста концентрации хлорорганических соединений. С 21 апреля Минск даже временно ограничивал экспорт нефтепродуктов по нефтепроводу «Дружба». «Белнефтехим» пообещал потребовать компенсацию от российской стороны.
В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Россией до сих пор не решены вопросы об условиях поставок энергоносителей и не урегулирована проблема «грязной нефти».
«Они делают вид, что этой грязной нефти не было. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем», — подчеркнул он.