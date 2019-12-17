Белоруссия выдвинула новые требования России

«Гомельтранснефть Дружба» заявил о планах увеличить на 16,6% тариф на услуги по транспортировке российской нефти через Белоруссию. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу России сообщает ТАСС

По данным издания, о том, что Белоруссия хочет изменить тариф на прокачку нефти, еще 11 декабря рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин . Позднее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин отметил, что предложение от белорусских коллег компания получила, однако считает такое повышение не обоснованным расчетами и не согласна с ним.

«В случае отсутствия договоренности о размере тарифов между организациями трубопроводного транспорта России и Республики Беларусь указанный вопрос должен решаться органами в области тарифного регулирования России (ФАС) и Республики Беларусь (МАРТ) в сроки не позднее 15 января 2020 года», — пояснил представитель антимонопольного ведомства.

Он также подчеркнул, что если не будет договоренностей между ФАС России и МАРТ Белоруссии тарифы будут проиндексированы на 6,8%.

Как сообщал «Рамблер», ранее Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти из-за роста концентрации хлорорганических соединений. С 21 апреля Минск даже временно ограничивал экспорт нефтепродуктов по нефтепроводу «Дружба». «Белнефтехим» пообещал потребовать компенсацию от российской стороны.

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Россией до сих пор не решены вопросы об условиях поставок энергоносителей и не урегулирована проблема «грязной нефти».