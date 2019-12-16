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В Германии пообещали дать шанс «Северному потоку-2» 

Lenta.ru 40 минут назад
В Германии пообещали дать шанс «Северному потоку-2»
Фото: Stine Jacobsen / Reuters
В Федеральном ведомстве мореплавания и гидрографии Германии (BSH) пообещали до конца года принять решение по заявке на строительство «Северного потока-2» в зимний период. В случае положительного ответа оператор строительства Nord Stream 2 AG получит шанс на прокладку трубопровода в январе, сообщает РИА Новости.
Отдельное разрешение потребовалось из-за условий, прописанных в первом документе. Там говорилось, что работы не должны негативно повлиять на популяцию водоплавающих птиц, которые зимуют в этом районе.
Nord Stream 2 AG просит BSH пойти навстречу из-за того, что Дания слишком поздно выдала разрешение на строительство в своих водах. Кроме того, оператор указывает на возможность вступления в силу санкций США против газопровода.
Конгресс заложил в оборонный бюджет на 2020 год санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Таким образом США намерены защитить «энергетическую безопасность Европы». Эти меры могут коснуться судов-трубоукладчиков, что затормозит проект на неопределенный срок.
Завершить строительство предполагалось к 2020 году. Сейчас точный срок его окончания неизвестен. По некоторым данным, газопровод заработает только в середине следующего года.
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Теги:
Экономика , РИА Новости
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