Япония кредитует США в одиночку. Китай остается далеко позади

Япония продолжает удерживать звание крупнейшего кредитора США, а Китай занимает вторую строчку. Однако действия стран за последние месяцы сильно расходятся.

Из последних данных Минфина США за октябрь следует, что КНР продолжила сбрасывать долговые бумаги США, а Япония, напротив, продолжила покупать.

При этом стоит отметить, что общий объем вложений Китая в госдолг США составил 1,1 триллиона долларов — минимум с апреля 2017 года.

Япония за месяц нарастила вложения на 20 миллиардов и оторвалась от ближайшего преследователя на максимальную величину с 2008 года.

Добавим, Бельгия (которая рассматривается как источник офшорных вложений Китая), Каймановы острова (хедж-фонды) и саудиты — все продали достаточно крупные объемы казначейских облигаций.

Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США — на 622 миллиона долларов — до 10,697 миллиарда долларов. При этом большая часть этой суммы — это краткосрочные бумаги.

На краткосрочные бумаги приходится 8,12 миллиарда долларов, на долгосрочные — 2,57 миллиарда.

Цифры крайне небольшие — еще весной прошлого года из-за санкционных рисков наша страна распродала почти все облигации американского правительства.

Если же говорить о госдолге США в целом, то его объем в руках зарубежных инвесторов за отчетный месяц вырос на 1,6 миллиарда долларов — до 6,78 триллионов.

Однако центральные банки избавляются от трежерис уже в течение 14 месяцев подряд.