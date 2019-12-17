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Япония кредитует США в одиночку. Китай остается далеко позади 

Вести Экономика 1 час назад
Япония кредитует США в одиночку
Фото: Reuters
Япония продолжает удерживать звание крупнейшего кредитора США, а Китай занимает вторую строчку. Однако действия стран за последние месяцы сильно расходятся.
Из последних данных Минфина США за октябрь следует, что КНР продолжила сбрасывать долговые бумаги США, а Япония, напротив, продолжила покупать.
При этом стоит отметить, что общий объем вложений Китая в госдолг США составил 1,1 триллиона долларов — минимум с апреля 2017 года.
Япония за месяц нарастила вложения на 20 миллиардов и оторвалась от ближайшего преследователя на максимальную величину с 2008 года.
Добавим, Бельгия (которая рассматривается как источник офшорных вложений Китая), Каймановы острова (хедж-фонды) и саудиты — все продали достаточно крупные объемы казначейских облигаций.
Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США — на 622 миллиона долларов — до 10,697 миллиарда долларов. При этом большая часть этой суммы — это краткосрочные бумаги.
На краткосрочные бумаги приходится 8,12 миллиарда долларов, на долгосрочные — 2,57 миллиарда.
Цифры крайне небольшие — еще весной прошлого года из-за санкционных рисков наша страна распродала почти все облигации американского правительства.
Если же говорить о госдолге США в целом, то его объем в руках зарубежных инвесторов за отчетный месяц вырос на 1,6 миллиарда долларов — до 6,78 триллионов.
Однако центральные банки избавляются от трежерис уже в течение 14 месяцев подряд.
Как известно, многие ЦБ стараются снизить свою зависимость от доллара и уже несколько лет активно скупают золото. При этом к такому подходу приходят все больше регуляторов, в том числе и европейских.
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Теги:
Экономика , Казначейство США , Центральный банк России
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