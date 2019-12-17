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Банки решили ударить по будущему российской нефти 

Lenta.ru 1 час назад
Банки ударят по будущему российской нефти
Фото: РИА Новости
Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs объявил об ужесточении политики финансирования проектов, связанных с добычей ископаемого топлива. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
В том числе речь идет об арктической нефти, которую называют будущим российской нефтяной промышленности. Ударить по таким проектам в банке решили после того, как переговоры по климату в Мадриде провалились. Эта ситуация, пишет Bloomberg, подорвала принципы Парижского соглашения от 2015 года.
Представители почти 200 государств в течение двух недель не смогли перейти к детальной проработке положений, о которых договорились в предыдущие годы. Не удалось создать каких-либо рыночных механизмов для уменьшения выброса парниковых газов и найти финансирование на эти цели.
Между тем все больше мировых банков ставят своей целью сократить финансирование угольной промышленности — главного поставщика парниковых газов — и одновременно активнее инвестируют в «зеленые» проекты.
Goldman Sachs объявил о своей позиции наиболее заметно среди шести крупнейших банков США. Он пообещал потратить на такие цели 750 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Кроме того, он первым из американских банков добавил в планы борьбу с арктической нефтью, чтобы ограничить «экспансию нефти и газа».
По оценкам Минприроды России, в российской Арктике в настоящий момент сосредоточены 511 млрд тонн нефтяного эквивалента. Для сравнения — это около 65 процентов мировых потенциальных ресурсов углеводородного сырья и две трети от всех запасов, которые находятся в разработке сейчас.
Россия пытается наладить добычу нефти в Арктике, но этому мешают санкции, предусматривающие ограничения на передачу технологий, и низкая стоимость нефти, делающая добычу нерентабельной в условиях сурового климата. Тем не менее регион считается наиболее перспективным направлением добычи в условиях, когда действующие месторождения будут истощаться. Для исправления нынешней ситуации в правительстве предлагают активнее привлекать иностранных инвесторов в арктические проекты.
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Комментарии 10 
Теги:
Экономика , Компании , Минприроды , Bloomberg
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