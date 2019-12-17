Банки решили ударить по будущему российской нефти

Goldman Sachs нанес удар по добыче российской нефти

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs после провала переговоров по климату в Мадриде объявил, что не будет больше финансировать проекты по добыче нефти в Арктике, а также по добыче угля. Об этом сообщает Bloomberg

К такому решению руководство банка, по данным издания, пришло после того, как представители почти 200 государств в течение двух недель не смогли договориться в Мадриде о детальной проработке положений, создании рыночных механизмов для уменьшения выброса парниковых газов и не нашли финансирование на эти цели.

Goldman Sachs при этом пообещал до 2030 года выделить $750 млрд на финансирование проектов по борьбе с изменениями климата и сбалансированный экономический рост. Кроме того, он первым из американских банков добавил в планы борьбу с арктической нефтью.

По данным «Lenta.ru» Минприроды России оценило ранее запасы нефти в российской Арктике в 511 млрд тонн. Это около 65 процентов мировых потенциальных ресурсов углеводородного сырья и две трети от всех запасов, которые находятся в разработке сейчас.

«Рамблер» ранее писал, что ученые предупредили, что несмотря на 40 лет переговоров по климату, наступил кризис и существует серьезная угроза природным экосистемам и судьбе человечества.