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В ЕС приготовились к остановке транзита газа из России
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Boeing приняла решение по 737 MAX
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В России за неделю выросло число безработных 

Rambler News Service 37 минут назад
В России выросло число безработных
Фото: ТАСС