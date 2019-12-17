Китай предложил ЕС соглашение о свободной торговле

Министр иностранных дел Китая Ван И предложил Евросоюзу запустить работу над созданием соглашения о свободной торговле со страной.

Китай и Евросоюз начали в 2013 г. переговоры об инвестиционном соглашении, но Ван И предложил сторонам подумать и над договором о свободной торговле.

"Нам нужно работать для FTA (Free trade agreement, соглашение о свободной торговле — ред.)… Со многими странами мы ведем переговоры об FTA. Для нас Европа — один из приоритетов", — сказал он на конференции в Брюсселе.

Министр отметил, что стороны "могли бы запустить как минимум переговоры об FTA, начиная с экономического обоснования", эксперты могли бы оценить, будет ли выгодным такое соглашение. По его словам, процесс проведения экономического обоснования может занять минимум год-два, сами переговоры — еще несколько лет.

"Нам нужно использовать возможность и начать работать", — сказал он.

Министр отметил, что ЕС ведет переговоры и заключает соглашения о свободной торговле со многими странами.