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В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Фото: РИА Новости
"Газпром" и "Нафтогаз" ведут интенсивный диалог по заключению нового газового контракта, заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора.
"Считаю, что хорошо идут", — оценил он прошедшие в пятницу переговоры.
При этом Яновский не стал прогнозировать, когда может состояться следующая трехсторонняя встреча по газу с участием Еврокомиссии.
В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович написал в Twitter, что следующий раунд трехсторонних консультаций запланирован на 19 декабря.

Переговоры о транзите

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят двусторонние переговоры, а также встречи в формате Россия — Украина — Еврокомиссия, чтобы договориться о заключении нового соглашения. Очередные переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" прошли в пятницу в Вене.
Россия настаивает, что контракт может быть подписан только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
В свою очередь, Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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Теги:
Экономика , Марош Шевчович , Анатолий Яновский , Нафтогаз , Газпром , Ростехнадзор , Еврокомиссия , Минэнерго
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