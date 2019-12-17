Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

"Считаю, что хорошо идут", — оценил он прошедшие в пятницу переговоры.

При этом Яновский не стал прогнозировать, когда может состояться следующая трехсторонняя встреча по газу с участием Еврокомиссии

В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович написал в Twitter, что следующий раунд трехсторонних консультаций запланирован на 19 декабря.

Переговоры о транзите

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят двусторонние переговоры, а также встречи в формате Россия — Украина — Еврокомиссия, чтобы договориться о заключении нового соглашения. Очередные переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" прошли в пятницу в Вене.

Россия настаивает, что контракт может быть подписан только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.

В свою очередь, Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.