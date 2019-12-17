Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока — 2»

Германия готовится к введению санкций США из-за реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», решение об ограничительных мерах Вашингтона можно ожидать на текущей неделе. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на конфиденциальный документ Министерства экономики и энергетики ФРГ.

«Правительство не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать работам по прокладке труб в датской экономической зоне», — цитирует газета документ.

Как указывается, в немецком ведомстве считают, что США не планируют прямых санкций в отношении Германии или Nord Stream 2 AG.

По информации издания, под санкции может подпасть швейцарско-нидерландское предприятие Allseas, которое занимается прокладкой последних элементов газопровода.

Согласно документу, Берлин видит шансы на то, что трубопровод можно будет завершить в течение 30-дневного периода, который, согласно закону, позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников.

Подчёркивается, что правительство ФРГ после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта, который включает в себя санкции против «Северного потока — 2», намерено «тщательно изучить конкретные последствия», после чего будет принято решение о «конкретных мерах» в качестве ответа.

При этом представительница Министерства экономики и энергетики Германии отказалась комментировать сообщения о том, что правительство ожидает введения санкций против газопровода.

«Мы не комментируем подобные публикации. Нашу позицию мы регулярно озвучиваем на брифингах. Мы не принимаем экстерриториальные санкции», — приводит РИА Новости её слова.

В начале декабря Bild, ссылаясь на источники, писала, что США собираются добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации «Северного потока — 2».