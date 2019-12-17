Грузинские мандарины выбрали Россию

Грузинские мандарины выбирают нашу страну

Несмотря на напряжённые отношения Москвы и Тбилиси, Грузия продолжает наращивать поставки мандаринов в нашу страну. Этому не в состоянии помешать даже показная ненависть к России со стороны многих грузинских политиков-националистов.

Уборка мандаринов в Грузии началась совсем недавно — во второй половине ноября. Однако, несмотря на то что до Нового года осталось ещё почти две недели, уже можно подвести некоторые итоги экспорта цитрусовых. По последним статистическим данным, 55% грузинских мандаринов нового урожая ушло на российский рынок. Оставшаяся часть была продана в Армению, Украину, Латвию и Азербайджан. Причём украинская доля меньше российской в 7,5 раза, а латвийская — в 75 раз.

Сейчас грузины уверяют, что в этом году продают мандарины очень высокого качества — стране наконец-то удалось справиться с мраморным клопом. Ранее этот мелкий вредитель регулярно портил цитрусовые и мешал таким образом потеплению российско-грузинских отношений. Кстати, как уверяют грузинские СМИ, килограмм мандаринов в Тбилиси в пересчёте на наши деньги сейчас стоит примерно 43 рубля. Любой читатель «АН» может сравнить цены в ближайшем магазине. Так что хорошо понятно, почему закавказские цитрусовые стремятся попасть в Россию. Только за прошлый год на экспорте мандаринов грузины заработали почти 14 млн долларов.