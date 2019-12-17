В США одобрили санкции против «Северного потока-2»

Сенат одобрил оборонный бюджет США с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 финансовый год в размере $738 млрд, передает Reuters. В документе, в частности, прописана «защита энергетической безопасности Европы путем введения санкций, связанных с российскими газопроводами „Северный поток-2“ и „Турецкий поток“. В проекте также есть раздел „Противостояние России, Китаю и другим угрозам“.

В нем описаны меры, направленные на поддержание конкурентного военного преимущества США и поддержку американских союзников и партнеров. В документе также предусматривается выделение $300 млн Украине в рамках содействия в обеспечении безопасности. Кроме того, проектом бюджета запрещается передача Турции истребителей F-35 в связи с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Теперь проект оборонного бюджета США должен подписать президент страны Дональд Трамп

До этого представитель Восточного комитета Восточноевропейской ассоциации немецкого бизнеса (OAOEV) Оливер Гермес заявил, что вступление в силу санкций США против проекта строительства газопровода „Северный поток — 2“ станет ударом по суверенитету ЕС

Он подчеркнул, что в ЕС для строительства газопровода были получены все необходимые разрешения, а попытка влияния со стороны США „была бы не просто недружественным актом“.

2 декабря немецкая газета Bild со ссылкой источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша написала, что санкции США против проекта строительства газопровода „Северный поток — 2“ будут касаться иностранных компаний, которые участвуют в проекте, соответствующие меры будут отражены в военном бюджете США.

»Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год.

Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

«Турецкий поток» — проект безтранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.