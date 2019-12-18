За срыв транзита российского газа заплатят украинцы

За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

«Нафтогаз» снова проводит эксперимент над собственным населением. Сначала там в 12 раз подняли тарифы на газ, а теперь решили перейти на рыночное ценообразование. Но без транзита российского газа с нового года рыночная стоимость подскочит в два раза, пугает «Нафтогаз». Но тут же предлагает «спасательный круг», который на самом деле им не является. Есть ли у украинцев выход из этой ловушки?

Алексей Гончарук. Стоимость газа зимой 2020 года для украинцев станет известна после завершения переговоров с Россией, заявил глава украинского правительства

«Это (переговоры с Россией) действительно фактор, который сильно влияет на цену газа. Поэтому какая будет цена газа в январе и в феврале этой зимой мы увидим, когда станет понятно, будет ли этот контакт. Это действительно зависит от этого», — заявил Гончарук в эфире телеканала ICTV.

По его словам, если контракт с Россией заключить не удастся, то цена на газ для украинцев возрастет, но будет находиться в рамках, которые ранее установил «Нафтогаз».

«То есть, условно, если представить, что транзита газа РФ не будет и рыночные цены взлетят в полтора раза, то цена для украинцев фактически не возрастет. Она будет по той грани, которая была сегодня объявлена «Нафтогазом», — добавил Гончарук.

А «Нафтогаз» заявил, что в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 5,5 тыс. гривен или 234 доллара за тыс. кубометров. Но это не конечная цена для населения, а так называемая гарантированная цена без учета НДС, наценки газсбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами. С учетом НДС цена вырастет до 6600 грн за тысячу кубометров, а с учетом еще и транспортировки до 8000 грн за тысячу кубометров, уточнил в интервью Delo.ua заместитель директора дивизиона «Интегрированный газ» и директор «Нафтогаза» Максим Рабинович.

Однако в каждом регионе конечная цена на газ для населения отличается из-за разницы в транспортных расходах и наценки газсбыта, и она может доходить до 8800 грн (или 375 долларов) за тысячу кубов в Николаевской области, где получается самый дорогой газ, говорит газете ВЗГЛЯД член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук

Украинский «Нафтогаз» меняет правила игры на газовом рынке для простых украинцев. От фиксированных тарифов на газ там решили перейти на рыночные цены. Это одно из многочисленных условий МВФ , которые фонд ставит Киеву в обмен на очередной транш кредита.

Рыночной ценой считается импортная цена на газ, ей теперь соответствует гарантированная цена в 5,5 тыс. грн, которая фиксируется на первый квартал 2020 года. При этом, «Нафтогаз» хвастается, что по сравнению с первым кварталом 2019 года цена якобы снизилась. Так по словам Рабиновича, квартальная цена с НДС (но без транспортировки) на 12% ниже, чем цена первого квартала. Однако Корольчук указывает на то, что сравниваются несравнимое, и на сам