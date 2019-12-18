Дружба продолжается: Минск выбил нефтяную компенсацию от Москвы

Россия все-таки компенсирует Минску налоговый маневр. Это произойдет за счет введения обратного акциза для НПЗ, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. Таким образом Минск получит вожделенный налоговый вычет. Ранее российские чиновники говорили о возможной компенсации только при продвижении в вопросе интеграции двух стран.

Москва договорилась с Минском о компенсации за введение налогового маневра. Россия заплатит за введение обратного акциза для НПЗ. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Сумма субсидий может достигнуть до $1,5 млрд

Ранее Белоруссия приобретала российскую нефть беспошлинно. Однако с 2019 года эта схема прекратила действовать.

В России был выбран следующий сценарий: в течение шести лет поэтапно будут снижаться экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты — с 30% до нуля.

Одновременно пропорционально будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Дополнительные доходы от НДПИ в результате налогового маневра принесут бюджету порядка 10,8 трлн рублей, поскольку они полностью идут в госказну. При этом будет введен ряд механизмов для поддержки и стимулирования нефтепереработки в стране.

В результате нефтяной реформы экспортировать сырье России стало выгоднее. Потери компаний от увеличения налога на добычу полезных ископаемых правительство РФ компенсирует льготами — компромисс был найден. Но лишь внутри страны.

Минску такой вариант совсем не понравился. Ранее Белоруссия могла получать российскую нефть беспошлинно.

Ранее с учетом льгот Минск приобретал российскую нефть по цене около 75% от мировой, что создавало выгодные условия для белорусских НПЗ, а по факту белорусский бюджет получал ту прибыль, которую из-за льгот недополучал российский.

Со стороны Белоруссии постоянно высказывалось возмущение в связи с налоговым маневром РФ. В частности, Минск говорил о своих потерях в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд

Из них около $3 млрд были выпадающие доходы бюджета и порядка $6 млрд — от ухудшения экономических показателей двух нефтеперерабатывающих заводов.

Только за 2019 год потери Белоруссии составили около $300 млн, говорил, в частности, замминистра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко.

В России на все высказанные претензии отвечали, что налоговый маневр — суверенное право РФ.

В Москве также раньше скептически оценивали вероятность компенсаций Минску. Чиновники говорили, что обсуждать этот вопрос можно только при продвижении интеграции экономик двух стран. Но она в последнее время серьезно забуксовала.

О том, что вариант введения отрицательного акциза обсуждается, ранее говорил вице-премьер Дмитрий Козак . Он отмечал, что белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, если две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции.

В декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявлял, что лидеры двух стран Александр Лукашенко Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра. По его словам, вопрос полной компенсации издержек Минску может быть решен с 1 января 2022 года.

В итоге стороны договорились, что Москва введет для белорусских НПЗ отрицательный акциз, сообщают источники, близкие к переговорам, принадлежащего Григорию Березкину РБК. Так что Минск сможет получать вычет, как и российские компании, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс.

На данный момент Россия остается единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск имеет право на 24 миллиона тонн в год.

Из них шесть миллионов Белоруссии разрешено пускать на реэкспорт.

Если Москва не компенсирует Минску налоговый маневр, то это может замедлить экономический рост в Белоруссии, говорили, в частности, в Международном валютном фонде (МВФ).

Но если Минску удастся договориться о полной компенсации убытков, тогда среднесрочный экономический рост в стране составит 2%, писал МВФ.

«Если компенсация окажется далеко не полной (это основной риск для экономики Белоруссии, существующий на данном этапе), среднесрочный рост может быть существенно меньше 2%, а дефициты бюджета и счета текущих операций превысят указанные выше прогнозируемые значения», — предупреждали в фонде.