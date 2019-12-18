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Продолжим весной: Москва и Киев могут не договориться по газу в этом году 

Газета.Ru 42 минуты назад
«Нафтогаз» готов перенести переговоры о транзите газа
Фото: РИА Новости
На Украине открыто признают, что в этом году договор с Россией о транзите газа может быть не заключен. Переговоры могут продолжиться весной 2020 года. Текущий контракт заканчивается в конце года, но стороны никак не могут прийти к компромиссному варианту. Киев хочет добиться компенсации от России по судебным спорам и заключения долгосрочного договора, а Москве это не выгодно.
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в случае провала переговоров по газу в формате Россия — ЕС — Украина в декабре диалог удастся возобновить весной 2020 года.
«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле — мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», — цитирует Коболева украинское издание «Зеркало недели».
По его словам, если сенат США утвердит санкции по «Серверному потоку — 2», а президент США Дональд Трамп их подпишет, то подписание контракта на транзит газа произойдет в ближайшие недели.
Так, сенат США недавно одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. В нем предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Но, как говорят в последнее время в самих США, достроить проект «Северный поток — 2» санкции не помешают.
Однако, по словам Коболева, договор о транзите газа через Украину может быть не будет и вовсе подписан до нового года. Он называют такую вероятность довольно высокой.
По его словам, долгосрочное прекращение транзита станет большим вызовом для экономики страны.
Текущий договор истекает в конце года, но новый все еще далек от подписания. Консультации по поводу его заключения до сих пор продолжаются.
В частности, очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия — ЕС — Украина на министерском уровне состоится 19 декабря.
Позиции Москвы и Киева очень сильно различаются. Учитывая запуск новых газопроводов, России хотелось бы подписать краткосрочный договор — например, на год.
Еще один немаловажный пункт для Москвы — мировое соглашение по судебным спорам.
Требовать выплат и одновременно договариваться о новых поставках газа «невозможно». Об этом предупреждал, в частности, Украину российский премьер Дмитрий Медведев. Все взаимные претензии необходимо обнулить и тогда появится возможность заключить новый контракт на поставку газа, считают власти России.
«Нафтогаз» рассчитывает получить по решению Стокгольмского суда от России как минимум $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставки газа. И готов взять этот штраф объемами газа, поставляемого «Газпромом» в адрес Украины.
Киев наотрез отказывается «прощать» долг Москве.
Также украинская сторона настаивает на долгосрочном договоре. Киев хочет гарантированную прокачку «Газпромом» через украинскую газотранспортную систему (ГТС) как минимум в объеме 60 млрд куб. м. топлива в год в течение 10 лет.
Последний раунд переговоров между Украиной и Россией по газовому вопросу состоялся в пятницу на прошлой неделе, 13 декабря. «Газпром» и «Нафтогаз» подтвердили факт состоявшихся консультаций. По заявлению украинской стороны, они проходили успешно. Но никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.
О том, что договор может быть и вовсе не подписан в этом году, эксперты и чиновники уже говорят давно.
Так, министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель отмечал, что Киев и Москва уже не успеют в этом году заключить контракт. Однако договор все равно будет подписан, уверял он.
«Я могу сказать уверенно, что с января мы получим транзит газа с учетом украинских интересов. Сначала обсуждался один год, потом три, а сейчас потенциально смотрят на больший срок», — пояснил министр в студии телеканала «1+1».
«Если стороны так и не придут к альтернативным вариантам, которые бы устроили всех, то если уж и выбирать из двух зол, то чисто теоретически Москва и Киев могли бы продолжить транзитный договор на один год с заключением соглашения по правилам третьего энергопакета», — говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов
Времени для подписания договора действительно остается очень мало, так что «будет, скорее всего, краткосрочное соглашение между партнерами», — говорит Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».
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Теги:
Экономика , Компании , Статьи , Дмитрий Медведев , Александр Пахомов , Андрей Коболев , Нарек Авакян , Дональд Трамп , Нафтогаз , Газпром , ЕС , БКС Брокер , Сенат США
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