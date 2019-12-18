Украина нашла замену российскому газу

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россию заставили платить Украине за Крым
Россию заставили платить Украине за Крым
Экономика
Почему женщины берут ипотеку чаще, чем мужчины
Почему женщины берут ипотеку чаще, чем мужчины
Недвижимость
Кремль оценил санкции против «Северного потока-2»
Кремль оценил санкции против «Северного потока-2»
Экономика
Акции "М.Видео" упали на 9,6%
Акции "М.Видео" упали на 9,6%
Рынки
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.55
$
62.74
69.77
69.79
Прогноз
23.12 – 30.12
$
62.47
70.30
Индексы и котировки Brent
65.94
+0.20 Золото
1476.87
–0.13 РТС
1519.32
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
18.12
1.1121
+0.0040
03.12
1.1081
15.12
04.12
22.11

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января 

ТАСС и ещё 7
1 час назад
Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии. Об этом сообщает в среду украинская компания.
Газ и фейки: Украина обвинила Россию в шантаже
"Сегодня "Оператор ГТС Украины" и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор", — сказано в сообщении.
Ранее условия взаимодействия операторов ГТС Украины и Румынии не позволяли транспортировать природный газ в реверсном направлении, поскольку такая возможность была заблокирована контрактом по транзиту газа между компаниями "Нафтогаз Украины" и "Газпром" от 2009 года, отметила компания.
"По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое ограничение будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам", — пояснили в компании.
ТАСС: последние новости
Песков: "Северный поток - 2" будет закончен, несмотря на возможные санкции США Песков: "Северный поток - 2" будет закончен, несмотря на возможные санкции США Глава "Нафтогаза": Украина завершит создание независимого оператора ГТС до 19 декабря Глава "Нафтогаза": Украина завершит создание независимого оператора ГТС до 19 декабря Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС
Комментарии 200
Экономика , Видео , Компании , Нафтогаз , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию заставили платить Украине за Крым
Россию заставили платить Украине за Крым 1275
Почему женщины берут ипотеку чаще, чем мужчины
Почему женщины берут ипотеку чаще, чем мужчины
Кремль оценил санкции против «Северного потока-2»
Кремль оценил санкции против «Северного потока-2» 7
Акции «М. Видео» упали на 9,6%
Акции «М. Видео» упали на 9,6% 1
Минск выбил компенсацию от Москвы
Минск выбил компенсацию от Москвы 37
Видео
Россию заставили платить Украине за Крым
00:58
Россию заставили платить Украине за Крым
Экономика
Москва выплатит Минску до $1,5 миллиарда
01:38
Москва выплатит Минску до $1,5 миллиарда
Экономика
Короткие недели: что приготовил новый год
00:37
Короткие недели: что приготовил новый год
Личный счет Статьи
Билеты и ЖКХ: что подорожает в России с 2020 года
00:23
Билеты и ЖКХ: что подорожает в России с 2020 года
Личный счет
Берлин оценил последствия санкций против «Северного потока 2»
03:28
Берлин оценил последствия санкций против «Северного потока 2»
Компании Экономика
Немецкие утки угрожают «Северному потоку-2»
03:28
Немецкие утки угрожают «Северному потоку-2»
Экономика
Украина нашла замену российскому газу
01:01
Украина нашла замену российскому газу
Экономика Компании
ЕС продлил антироссийские санкции
01:10
ЕС продлил антироссийские санкции
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
01:10
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
Как террористы: Асад обвинил США в краже нефти
03:54
Как террористы: Асад обвинил США в краже нефти
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение