Минфин оценил потери российской экономики

Министр финансов Антон Силуанов оценил возможные потери российской экономики по итогам 2020 года и спрогнозировал размер дефицита государственного бюджета.

«Есть несколько сценариев, все они не очень оптимистичные. За базовый мы взяли сценарий сокращения ВВП на 5% в этом году, что соответствует оценкам ЦБ. Доходы бюджета будут примерно на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 трлн нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 трлн ненефтегазовых, дефицит бюджета будет около 4% ВВП. Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы», — сказал Силуанов в интервью «Ведомостям».

«Для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики, будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ, а это 1,07 трлн рублей в этом году, и нужно останавливаться на таком увеличении расходов. Плюс остатки, которые перешли с прошлого года, — 1,1 трлн рублей, из них часть будет потрачена. В этом году нельзя допустить значительного неисполнения бюджета, хотя форс-мажор, с которым мы столкнулись, влияет на ход контрактации и, конечно, на освоение бюджетных ресурсов», — сказал Силуанов.

По его словам, Минфин по-прежнему настаивает, чтобы госкомпании направляли на выплату дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО.

«Позиция Минфина в отношении размера дивидендов, выплачиваемых компаниями с государственным участием, остается прежней — компании должны направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО», — сказал Силуанов.

«Возможность отсрочки выплаты дивидендов уже предусмотрена и оставлена на усмотрение органов управления акционерных обществ. В законодательство внесены изменения, предусматривающие возможность по решению совета директоров перенести на третий квартал 2020 года проведение годового общего собрания акционеров, на котором в том числе рассматривается вопрос выплаты дивидендов по результатам отчетного года», — добавил министр.