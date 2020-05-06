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Минфин оценил потери российской экономики и бюджета в 2020 году 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 34 6 мая 2020
Минфин оценил потери российской экономики
Фото: РИА Новости
Министр финансов Антон Силуанов оценил возможные потери российской экономики по итогам 2020 года и спрогнозировал размер дефицита государственного бюджета.
«Есть несколько сценариев, все они не очень оптимистичные. За базовый мы взяли сценарий сокращения ВВП на 5% в этом году, что соответствует оценкам ЦБ. Доходы бюджета будут примерно на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 трлн нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 трлн ненефтегазовых, дефицит бюджета будет около 4% ВВП. Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы», — сказал Силуанов в интервью «Ведомостям».
«Для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики, будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ, а это 1,07 трлн рублей в этом году, и нужно останавливаться на таком увеличении расходов. Плюс остатки, которые перешли с прошлого года, — 1,1 трлн рублей, из них часть будет потрачена. В этом году нельзя допустить значительного неисполнения бюджета, хотя форс-мажор, с которым мы столкнулись, влияет на ход контрактации и, конечно, на освоение бюджетных ресурсов», — сказал Силуанов.
По его словам, Минфин по-прежнему настаивает, чтобы госкомпании направляли на выплату дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО.
«Позиция Минфина в отношении размера дивидендов, выплачиваемых компаниями с государственным участием, остается прежней — компании должны направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО», — сказал Силуанов.
«Возможность отсрочки выплаты дивидендов уже предусмотрена и оставлена на усмотрение органов управления акционерных обществ. В законодательство внесены изменения, предусматривающие возможность по решению совета директоров перенести на третий квартал 2020 года проведение годового общего собрания акционеров, на котором в том числе рассматривается вопрос выплаты дивидендов по результатам отчетного года», — добавил министр.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил ежедневные потери российской экономики от ограничений по коронавирусу в 100 млрд рублей. Власти Москвы также заявили о неизбежном дефиците бюджета города.
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Комментарии
Экономика , Компании , Недвижимость , Рынки , Антон Силуанов , Максим Решетников , Сбербанк России , Минэкономразвития , Правительство Москвы , Минфин , Центральный банк России , Ведомости
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