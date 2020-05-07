Великобритании предсказали худшие времена в истории

Из-за пандемии коронавируса британской экономике грозит самый большой спад за всю историю наблюдений. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает «Би-би-си».

По прогнозам банка Англии, в этом году падение может составить 14 процентов, что является худшим показателем за три с лишним века, то есть с 1706 года. Хотя в 2021 году в Великобритании ожидается рост экономики до 15 процентов, этот показатель не вернется к своему пиковому значению до середины следующего года.

Директор по исследованиям фонда Resolution Foundation Джеймс Смит заявил, что удар по экономике в этом году будет эквивалентен потере 9 тысяч фунтов стерлингов (около 11 тысяч долларов) каждой семьей Великобритании. Ожидается, что средняя заработная плата сократится на 2 процента в этом году, а уровень безработицы поднимется выше 9 процентов с нынешних 4 процентов.

Ранее комитет по денежно-кредитной политике решил сохранить базовые ставки на рекордно низком уровне 0,1 процента, а банк Англии купил гособлигации на 645 миллиардов фунтов стерлингов. Также обсуждается увеличение заимствований еще на 100 миллиардов фунтов стерлингов.

По данным аналитического агентства IHS Markit, деловая активность в еврозоне рухнула до 13,5 пункта в апреле, а в Великобритании — до 12,9 пункта. В стране действует программа правительства, по условиям которой подавшим заявку предприятиям компенсируется 80 процентов расходов на зарплаты.