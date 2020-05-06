Подсчитаны потери России от коронавируса 

Еврокомиссия в собственном докладе подсчитала будущие потери экономики России от коронавируса. Они составят около 5 процентов ВВП.

Авторы отмечают, что в 2020 году Россия столкнулась с двойным ударом по экономике в виде резкого снижения мировых цен на нефть и ограничений из-за коронавируса, которые привели к снижению внутреннего спроса на товары и услуги.

Отчасти потери удастся компенсировать за счет пособий и компенсаций, выплачиваемых государством. Однако полностью избежать падения экономики не удастся, и особенно драматичными последствия будут для малого и среднего бизнеса, говорится в документе.

По подсчетам Еврокомиссии, нынешний спад окажется более чем в два раза сильнее предыдущего, вызванного в 2015 году антироссийскими санкциями западных стран и падением цен на нефть. Тогда он составил 2,3 процента ВВП.

По состоянию на 6 мая, в России зафиксировано 165,9 тысячи заразившихся коронавирусом, 21,3 тысячи из них полностью выздоровели, 1,5 тысячи умерли.