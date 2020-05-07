Почему в СССР запретили варить самогон 

35 лет назад, 7 мая 1985 года, Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». Параллельно повысили цены на алкоголь и резко ограничили его продажу.

Девизом антиалкогольной кампании стал лозунг «Трезвость — норма жизни». Водку стали продавать по талонам. А повышение цен на спиртное и запрет на изготовление самогона привели к обратному эффекту. Нелегальное производство алкоголя в стране увеличилось.

Незадолго до начала борьбы за трезвость, в начале 1985 года, продажа водки давала государству треть доходов от торговли продовольствием и составляла одну шестую часть всего товарооборота советской торговли. А после мая 1985 года официальные производители винодельческой и спиртоводочной продукции оказались на грани банкротства.

Принятые решения нанесли советскому виноградарству в 1986 ущерб на 12 миллиардов рублей, а в 1987 году — на 7 миллиардов. В стране принимались даже такие абсурдные меры, как выкорчёвывание виноградников. Ликёроводочные заводы повсеместно переоборудовали в предприятия по выпуску безалкогольных напитков.

Антиалкогольная кампания вызвала недовольство населения и производителей спиртного, и постепенно введённые ограничения на торговлю алкоголем сошли на нет, и рынок восстановился. Однако ограничения на самогоноварение существуют до сих пор — делать самогон разрешается только для домашнего применения, а оборудование для производства спиртного в промышленных масштабах (более 2000 литров в год) подлежат обязательной регистрации.