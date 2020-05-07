Европе предсказали проблемы из-за помощи людям 

Сразу нескольким странам Европы предсказали проблемы из-за слишком дорогостоящих программ помощи людям и компаниям, пострадавших от коронавируса. Соответствующий прогноз дал Bloomberg.

Издание отмечает, что ведущие страны Евросоюза запустили масштабные программы помощи наиболее пострадавшим предприятиям и целым секторам экономики. Так, в Германии и Франции ими воспользовались около половины всех компаний, вынужденных отправить часть сотрудников в оплачиваемый отпуск.

Точных данных по Великобритании нет, но там действует программа правительства, по условиям которой подавшим заявку предприятиям компенсируется 80 процентов расходов на зарплаты.

Такой подход в корне отличается от методов США, власти которых не ставят цели сохранить занятость любой ценой. В результате за последние два месяца в стране зарегистрированы рекордные 30 миллионов новых безработных. Масштабные программы Федеральной резервной системы Минфина предполагают выплату пособий и предоставление льготных кредитов нуждающимся, однако не способны спасти страну от безработицы, отмечают авторы.

При этом политика европейских стран может слишком дорого обойтись их национальным бюджетам. Понимая это, правительства ищут пути выхода из карантина и разрабатывают планы восстановления работы предприятий, не исключая, однако, что в том или ином виде поддерживающие выплаты придется продолжить в течение нескольких месяцев.