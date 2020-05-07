Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.50
82.00
80.00
Прогноз
12.05 – 19.05
$
73.00
79.00
Индексы и котировки Brent
29.43
+0.93 Золото
1715.38
–0.27 РТС
1126.48
+0.54
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.0834
+0.0056
23.04
1.0778
04.05
26.04
12.04

Европе предсказали проблемы из-за помощи людям 

Lenta.ru и ещё 1 18 часов назад
Европе предсказали проблемы из-за помощи людям
Фото: Murad Sezer / Reuters
Сразу нескольким странам Европы предсказали проблемы из-за слишком дорогостоящих программ помощи людям и компаниям, пострадавших от коронавируса. Соответствующий прогноз дал Bloomberg.
Издание отмечает, что ведущие страны Евросоюза запустили масштабные программы помощи наиболее пострадавшим предприятиям и целым секторам экономики. Так, в Германии и Франции ими воспользовались около половины всех компаний, вынужденных отправить часть сотрудников в оплачиваемый отпуск.
Точных данных по Великобритании нет, но там действует программа правительства, по условиям которой подавшим заявку предприятиям компенсируется 80 процентов расходов на зарплаты.
Такой подход в корне отличается от методов США, власти которых не ставят цели сохранить занятость любой ценой. В результате за последние два месяца в стране зарегистрированы рекордные 30 миллионов новых безработных. Масштабные программы Федеральной резервной системы и Минфина предполагают выплату пособий и предоставление льготных кредитов нуждающимся, однако не способны спасти страну от безработицы, отмечают авторы.
При этом политика европейских стран может слишком дорого обойтись их национальным бюджетам. Понимая это, правительства ищут пути выхода из карантина и разрабатывают планы восстановления работы предприятий, не исключая, однако, что в том или ином виде поддерживающие выплаты придется продолжить в течение нескольких месяцев.
Видео дня. В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
Последние новости
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса В Москве умер 51 пациент с коронавирусом В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Комментарии
Экономика , ФРС , ЕС , Минфин , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трубоукладчик «Северного потока-2» пошел обратно
Трубоукладчик «Северного потока-2» пошел обратно
Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством
Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством
Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»
Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»
Трубоукладчик РФ пошёл на «крымский манёвр»
Трубоукладчик РФ пошёл на «крымский манёвр»
Пиво во всем мире оказалось в смертельной опасности
Пиво во всем мире оказалось в смертельной опасности
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
00:24
Россия приготовилась к двум стресс-сценариям
Экономика
«Газпром» признал убытки из-за Украины
01:01
«Газпром» признал убытки из-за Украины
Компании Экономика
«Позитив не проглядывается»
03:04
«Позитив не проглядывается»
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение