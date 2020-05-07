Налоги в России не изменятся кардинально из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил «Ведомостям».

По его словам, в настоящее время власти России рассматривают меры, введение которых помогло бы бизнесу минимизировать груз долгов, который накопится после окончания простоя из-за пандемии коронавирусной инфекции, в том числе долгов по налогам.

При этом снижение налогов не обсуждается, обсуждается налоговый стимул, который позволил бы бизнесу наращивать активность.

«Кардинально менять налоги не планируется», — отметил Силуанов.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 3,7 миллиона человек.

В России число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 165,9 тысячи человек, число выздоровевших — 21,3 тысячи человек, а число умерших — 1,5 тысячи человек.