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СМИ: Китай может продать часть госдолга США в ответ на обвинения из-за коронавируса 

ТК «Звезда» и ещё 24 29 минут назад
СМИ: Китай может нанести США ответный удар
Фото: globallookpress.com
КНР может провести такой маневр в самый неподходящий для Вашингтона момент.
Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным издания, КНР может провести такой маневр в самый неподходящий для Вашингтона момент. Китайские власти могут резко сократить объем вложений в американские ценные бумаги и продать большую часть гособлигаций, что ударит по рынку ценных бумаг в Штатах.
Президент США Дональд Трамп 7 мая назвал причиной начала пандемии коронавируса в мире некомпетентность Китая, напоминают «Известия». Ранее в США также заявляли об искусственном происхождении вируса из лаборатории в Ухани.
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Экономика , Рынки , Дональд Трамп , газета "Известия"
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